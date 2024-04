Esteio (RS) terá uma semana com variações de temperatura entre X e Y graus °C. Durante o outono, os termômetros oscilarão entre 19°C e 24°C no dia 29/4/2024, entre 20°C e 28°C no dia 30/4/2024, entre 22°C e 27°C no dia 1/5/2024, entre 22°C e 30°C no dia 2/5/2024 e entre 17°C e 23°C no dia 3/5/2024. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias e os índices de radiação UV estarão elevados. Esteja preparado para enfrentar um tempo úmido e com oscilações de temperatura.