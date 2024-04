Confira a previsão do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 37°C e 36°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 25°C e 24°C. O vento irá soprar em diferentes direções, com velocidades entre 1 km/h e 15 km/h. O índice UV será extremamente alto, variando entre 12,1 e 13. A umidade relativa do ar ficará entre 38% e 94%, deixando o tempo bastante úmido. Não se esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado!