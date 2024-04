Confira a previsão do tempo para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 17°C e 29°C. Os dias serão chuvosos, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Esteja preparado para enfrentar temperaturas amenas e frias, com sensação térmica variando entre 14°C e 33°C. Fique atento aos índices de radiação UV, que estarão em níveis altos e muito altos. Mantenha-se informado e se prepare para enfrentar as condições do tempo da região.