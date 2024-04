A terça-feira (9) será marcada pelo tempo instável no Rio Grande do Sul. A passagem de uma nova frente fria pelo Estado traz queda na temperatura e instabilidade no território gaúcho. Na Região Central, no Sul e na Fronteira Oeste a previsão é de pancadas de chuva isoladas no final da tarde. Já no Norte, na Região Metropolitana e na Serra chove na segunda metade do dia.