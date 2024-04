O domingo (7) começou com chuva em Porto Alegre, e a previsão é de instabilidade avançando pelo Estado com risco de temporais em algumas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois avisos para tempo severo no Rio Grande do Sul. O principal deles, um alerta laranja, vale para praticamente todo o Estado, com duração até as 12h deste domingo. Já o amarelo é válido para o Extremo Sul e destaca chance de chuva forte até as 10h de hoje.