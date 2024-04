O fim de semana será marcado pelo tempo firme e pelo aumento da temperatura no Rio Grande do Sul. No sábado (20), o sol predomina em todo o Estado, sem instabilidade. A temperatura sobe devido ao vento que vira do Norte. Na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, por exemplo, os termômetros atingem 27ºC. No domingo (21), o tempo segue semelhante, com mudanças somente no final do dia, quando uma nova frente fria ingressa no território gaúcho.