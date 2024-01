A terça-feira (9) será marcada pela continuidade da chuva em todo o Rio Grande do Sul. No Sul e na Fronteira Oeste, ela ocorre isoladamente e mal distribuída. Já na Região Central, na Região Metropolitana, no Litoral Norte e no Norte, as pancadas de chuva ocorrem desde o início da manhã. Por fim, no Noroeste a chuva é mais frequente e volumosa, ocorrendo em qualquer momento do dia. A temperatura apresenta uma pequena queda em relação ao fim de semana, mas segue alta em todo o Estado, atingindo 36ºC.