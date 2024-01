Nesta quarta-feira (24), o tempo fica estável em grande parte do Rio Grande do Sul. Na Região Central, no Sul e na Fronteira Oeste, o sol brilha durante todo o dia. Porém, na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral Norte, o dia inicia com muitas nuvens e ocorrem pancadas passageiras de chuva à tarde. No Norte, a chuva será isolada e pode ser mais forte, por conta do transporte de umidade pelo sistema de alta pressão. No entanto, não serão volumes expressivos, já que o maior registro será de 12 milímetros, nessas regiões.