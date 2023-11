Os quatro Estados que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) reuniram-se nesta segunda-feira (13) em Santa Catarina para traçar estratégias de compartilhamento de informações e ações desenvolvidas pelas Defesas Civis para prevenção e enfrentamento a eventos climáticos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul irão protocolar um documento conjunto até o dia 14 de dezembro ao Codesul.