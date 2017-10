Santa Maria pode ter outro temporal neste sábado Fernando Gomes / Agencia RBS

O fim de semana será marcado por mudança drástica no tempo do Rio Grande do Sul. Enquanto no sábado (21) há risco de novos temporais na maior parte do Estado – para a faixa Leste, incluindo a Capital, não há esta previsão –, no domingo (22), a frente fria se afasta e dá lugar a uma intensa massa de ar frio, que derruba a temperatura e dá uma trégua nas precipitações. Porém, ainda deve chover, fraco, em algumas cidades da Serra, do Norte, do Litoral e do Sul, como Canela, São José do Ausentes, Vacaria, Lagoa Vermelha, Erechim, Iraí, Tramandaí, Torres, Rio Grande e Chuí.

No sábado, pode cair granizo na metade Oeste, incluindo a Fronteira. As cidades com maior probabilidade de registrar o fenômeno são Palmeira das Missões, Cruz Alta, Uruguaiana, Santa Rosa e São Borja. A mínima do dia em solo gaúcho está prevista para Jaguarão, que amanhecerá com 12ºC, enquanto a máxima será de 26ºC em São Borja, Campo Bom e Canoas. Em Porto Alegre, a previsão é de chuva o dia todo, com a temperatura variando entre 21ºC e 24ºC.

– Sábado será muito chuvoso, com temporais e vento de pelo menos 70 km/h. Neste mês, houve mais formações de área de baixa pressão no Rio Grande do Sul, que ocasionaram um número maior de frentes frias. Por isso, tem chovido além do normal, afirma o meteorologista da Somar Meteorologia, Fábio Luengo.

Após a chegada da massa de ar frio, os termômetros registrarão queda drástica de temperatura no domingo. Em São José dos Ausentes, eles devem marcar 5ºC –diferença de 8ºC com relação aos 13ºC que devem ser registrados na cidade no sábado –, a menor do Estado. A maior está prevista para Canoas, onde não passa de 22ºC.

Na Capital, o sol aparece entre nuvens, sem chance para chuva. A temperatura oscila de 14ºC e 20ºC. Na segunda-feira, o frio se intensifica, mas a temperatura volta a subir gradativamente na terça-feira. O Estado pode voltar a ver nuvens carregadas a partir de quarta-feira.

Confira a previsão do tempo para sábado:

Capital: Chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21°C e máxima de 24°C

Pelotas: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 16°C e máxima de 23°C

Caxias do Sul: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 24°C

Santa Maria: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 23°C

Santa Rosa: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 20°C e máxima de 25°C

Erechim: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 20°C

Uruguaiana: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 16°C e máxima de 25°C

Torres: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 20°C e máxima de 25°C

Rio Grande: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 16°C e máxima de 22°C

Mostardas: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 18°C e máxima de 22°C

Passo Fundo: Chuva a qualquer hora do dia e trovoadas. Mínima de 19°C e máxima de 20°C

Bagé: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 13°C e máxima de 21°C

Confira a previsão do tempo para domingo:

Capital: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 20°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 17°C

Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 19°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 18°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 20°C

Erechim: Tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 12°C e máxima de 17°C

Uruguaiana: Tempo firme e ensolarado. Mínima de 9°C e máxima de 20°C

Torres: Tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 16°C e máxima de 21°C

Rio Grande: Tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 12°C e máxima de 17°C

Mostardas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 19°C

Passo Fundo: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 17°C