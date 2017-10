O domingo (29) deve ser favorável para programações ao ar livre: não há previsão de chuva no Rio Grande do Sul. O sol aparece, entre nuvens, e as temperaturas devem subir — a máxima prevista para o Estado é de 32°C em Iraí, segundo a Somar Meteorologia. Em Porto Alegre, o dia amanheceu com 17°C, e a temperatura deve chegar a 26°C.