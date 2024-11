O que defendem as chapas 1 e 2 na eleição para presidência da OAB/RS

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) escolherá um novo presidente. Na disputa, que tem campanha, lançamento de candidatura e propostas tal qual uma eleição de prefeito ou governador, duas chapas disputam o comando da entidade para o triênio 2025-2027. A chapa 1 é liderada pelo atual presidente, Leonardo Lamachia, que integra o grupo OAB Mais. Na oposição, assim como foi em 2021, o advogado Paulo Torelly encabeça a chapa 2, intitulada Muda OAB-RS - Somos tod@s OAB.