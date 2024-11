O mais recente episódio oferece um panorama sobre os resultados das eleições municipais de 2024, detalha as articulações para formar bases de apoio e os desafios que prefeitos eleitos enfrentarão nos próximos anos. Fábio Schaffner e Paulo Egídio trazem informações sobre as alianças necessárias para garantir governabilidade nos maiores municípios gaúchos, Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria, além de projetarem os reflexos para as eleições de 2026.