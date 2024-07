Na próxima terça-feira (30), a Polícia Civil fará uma reconstituição dos fatos que teriam culminado na morte de Zilda Correa Bittencourt, de 58 anos. Ela teria morrido após um ritual que aconteceu no cemitério da Colônia Antão Faria, no município de Formigueiro, no centro do Estado. Segundo a polícia, o objetivo da sessão seria exorcizar um espírito maligno que teria possuído Zilda.