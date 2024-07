"Golpe da Saraiva": internautas denunciam postagem enganosa com o nome da livraria; entenda

Um novo golpe vem circulando nas redes sociais por meio de anúncios no Instagram e perfis fakes do X, antigo Twitter — desta vez, atingindo os entusiastas dos livros. No chamado "Golpe da Saraiva", os golpistas prometem, além do retorno da rede de livrarias — que decretou falência em outubro do ano passado e se mantém apenas no e-commerce — a entrega, mediante pagamento de frete, de livros gratuitos à vítima. Algumas denúncias já foram registradas no site Reclame Aqui desde a última sexta (28).