Briga em escola de Porto Alegre termina com professores feridos e 12 adolescentes conduzidos a delegacia

Confusão entre alunos de uma turma do primeiro ano do Ensino Médio se iniciou nas redes sociais, com troca de ofensas. Discussão se estendeu para o pátio da instituição, com troca de agressões. Pelo menos três docentes se machucaram ao tentar conter os estudantes

18/07/2024 - 20h43min Atualizada em 18/07/2024 - 21h13min