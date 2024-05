A Polícia Civil (PC) identificou um sistema de telentrega de drogas que estava levando entorpecentes para abrigos onde estão pessoas atingidas pelas enchentes no Estado. As encomendas eram entregues em cidades do Vale do Sinos e da Região Metropolitana. Na tarde desta terça-feira (22), um homem de 28 anos foi preso em flagrante em Esteio.