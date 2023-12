A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), um casal apontado como líder do tráfico de drogas no bairro Feitoria, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Também foram apreendidos drogas, munições e explosivos. A prisão ocorreu durante investida denominada Operação Control, deflagrada pela 2ª Delegacia de Polícia da cidade.