Queimaduras, quedas e intoxicação: acidentes domésticos são mais comuns durante as férias escolares

Queimaduras, quedas e intoxicações são ocorrências comuns no período de férias escolares. São nestas épocas do ano que as crianças costumam passar mais tempo em casa e, por isso, o risco de acidentes domésticos cresce consideravelmente. Segundo o Ministério da Saúde, indivíduos entre zero e 14 anos são mais vulneráveis a sofrer esses e outros eventos do gênero. Especialistas apontam que, para evitar esses episódios, é necessário garantir a segurança da casa e a supervisão adequada para os pequenos.