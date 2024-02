Dor no peito não deve jamais ser subestimada ou ignorada. Mesmo se durar apenas poucos minutos ou começar a perder intensidade, aliviando. Pode ser um sintoma de infarto do miocárdio. Trata-se de uma ocorrência comum no verão, estação que convida à prática de atividades físicas ao ar livre, incentivando o surgimento de "atletas de verão". O infarto ocorre mais na terceira idade.