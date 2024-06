Dois supermercados de Canoas, na Região Metropolitana, foram interditados por suspeita de venderem produtos que tiveram contato com a água da enchente de maio. O Procon do município não divulgou os nomes dos estabelecimentos, mas a reportagem da Zero Hora apurou que se trata do Supermercado e Atacado Floripa, no bairro Mathias Velho, e do Mercado Malfatti, no bairro Harmonia.