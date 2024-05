Moradores do bairro Menino Deus foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira (22) com o aumento do volume da água em algumas ruas. A água subiu rápido nas ruas André Belo, Barão de Gravataí e 17 de Junho. O Dmae desligou a Ebap 16 para adicionar um motor em operação e diz ter religado a estação.