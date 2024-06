Por 35 votos a 14, a Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (4) um projeto de lei que penaliza invasores e ocupantes de propriedade em áreas urbanas e rurais. A proposta proíbe que essas pessoas recebam auxílios ou participem de programas sociais do governo do Rio Grande do Sul, sejam nomeadas para cargos públicos ou firmem contratos com a administração estadual.