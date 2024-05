O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira (13), que as enchentes no Rio Grande do Sul não teriam ocorrido só por conta das chuvas. Ele mencionou um mau cuidado de comportas do sistema de prevenção às cheias de Porto Alegre. Lula deu as declarações em reunião ministerial sobre o desastre climático. O compromisso foi fechado, mas a fala inicial do presidente foi divulgada pela assessoria de imprensa no Palácio do Planalto.