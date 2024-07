MEC vem segunda a Caxias do Sul para visita técnica visando à instalação do campus UFRGS

A novela da instalação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na região da Serra, mais especificamente em Caxias do Sul, ganha um novo capítulo na próxima segunda-feira (29/7) com a confirmação da visita de um representante do Ministério da Educação (MEC) à cidade. O secretário-executivo adjunto do MEC, o número 2 da pasta, Gregório Grisa, deverá fazer uma vistoria no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul (UCS), oferecido pela instituição para ser a sede da universidade gaúcha.