Na busca por recursos para atender a demanda de famílias desabrigadas, limpeza das regiões afetadas por deslizamentos e reconstrução de estradas e casas destruídas, a prefeitura de Caxias do Sul aguarda, neste primeiro momento, R$ 700 mil dos governos federal e estadual. Serão R$ 500 mil da União, a partir de portaria que envia recurso emergencial aos municípios, e R$ 200 mil do Estado, a partir de R$ 200 milhões destinados para auxílio. Todos os valores são em caráter de urgência, sem burocracia, para que as cidades possam atender emergencialmente as necessidades do momento.