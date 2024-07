Na tarde desta terça-feira (2), o cruzamento das ruas Ernesto Alves e Alfredo Chaves, no centro de Caxias do Sul, estará bloqueado. Obras na tubulação de rede de água e esgoto ocasionam a intervenção parcial das ruas e da calçada. Os trabalhos se iniciaram no final de semana, mas precisaram ser ampliados e são executados pela Secretaria de obras e Serviços Públicos (SMOSP).