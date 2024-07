Menos frio Notícia

Com 14°C, Caxias do Sul registra a maior temperatura mínima dos últimos 10 dias nesta segunda-feira

Termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no município voltaram a marcar temperaturas com dois dígitos no início desta semana. Tendência é de que o clima ameno e seco permaneça nos próximos dias

16/07/2024 - 11h28min Atualizada em 16/07/2024 - 14h08min