Bloqueios no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, devem ser liberados nesta terça-feira

A Rua Doutor Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino, em Caxias, deve ser liberada entre a Coronel Flores e a Marechal Floriano a partir desta terça-feira (2). A rua estava bloqueada desde 10 de junho para as obras de revitalização do Largo da Estação Férrea, sendo possível apenas o acesso local. O motivo da obstrução foi para a implantação de uma nova rede de drenagem pluvial na via. Os acabamentos finais da obra estão sendo realizados nesta segunda-feira (1°).