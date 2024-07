No último sábado (20), a Associação Polvo Amigo, de Caxias do Sul, completou o seu primeiro ano de existência, com motivos de sobra para comemorar. Isso porque a iniciativa, que reúne voluntários para confeccionar polvinhos feitos em crochê e enxovais para bebês prematuros internados nas UTI's Neonatal, agregou um terceiro hospital parceiro: além do Geral e do Círculo, também o Virvi Ramos irá passar a receber as doações.