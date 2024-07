O concurso 2744 da Mega Sena realizado nesta terça-feira (03) premiou com R$ 54.826,38 uma aposta feita em Caxias do Sul. O sortudo ou sortuda acertou cinco números dos seis sorteados (10-25-26-33-34-38) e vai dividir o prêmio com outros 102 apostadores de 19 estados e do Distrito Federal. O bilhete foi comprado em uma lotérica do bairro Bela Vista e o prêmio ainda não foi retirado.