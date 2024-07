"Amor, vem cá": mulher pede namorado em casamento no camarim de Armandinho, em Caxias do Sul

As mãos trêmulas de Camila Medeiros, 34 anos, guardavam com ansiedade a caixinha com alianças que carregava um anel emprestado. Com o coração acelerado, depois de tirar uma foto com o cantor Armandinho no camarim do show em Caxias do Sul, na última sexta-feira (12), Camila chamou o namorado Márcio Barboza, 39, para perto com a frase de uma das músicas do artista. Depois de dizer "Amor, vem cá", se ajoelhou e fez o pedido de casamento na frente do ídolo.