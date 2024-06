Ciclistas de seis grupos de pedalada de Caxias do Sul realizaram na manhã deste sábado (15) uma romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. A intenção levada por eles é a recuperação de Cleci Piardi, 37 anos, treinadora caxiense que se acidentou de bicicleta na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina.