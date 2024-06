Com acessos bloqueados pelos deslizamentos de terra, que destruíram pontes e estradas, Veranópolis tenta contabilizar todos os prejuízos causados pela chuva. Além da falta de acesso com cidades como Bento Gonçalves e Cotiporã devido ao bloqueio e queda de tráfego direto, em levantamento inicial o município já soma R$ 32.346.483,62 em perdas na agricultura, um dos setores mais prejudicados no Estado. Sem previsão de liberação dos locais bloqueados pelos desmoronamentos, ainda é preciso chegar em áreas que estão ilhadas. Por causa da situação, os valores dos danos causados pela chuva em toda cidade podem superar os R$ 50 milhões, acreditam as autoridades locais.