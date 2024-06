Anualmente, cerca de 3 mil jovens de Caxias do Sul realizam o alistamento militar obrigatório por ano, conforme dados do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAE), com sede no bairro Rio Branco. Para aqueles que nutrem o desejo de ingressar no Exército Brasileiro, se trata de um momento especial, como é o caso de Dionatan Luiz dos Santos Eberhardt, 17 anos, que realizou o alistamento de forma online.