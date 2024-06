No dia 20 de junho, no coração de Caxias do Sul, a Praça Dante Alighieri, o aniversário de 134 anos de Caxias do Sul será comemorado com o tradicional bolo e também homenagem aos voluntários das ações em prol dos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A celebração terá o tema “Solidariedade que abraça e constrói caminhos”.