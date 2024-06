A prefeitura de Caxias do Sul abriu inscrições para o concurso público, que contempla cargos que exigem formação no ensino fundamental, médio e superior. São 22 vagas iniciais, sendo uma para PCD e uma para afrodescendente, além da formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 16 de junho e devem ser realizadas neste link.