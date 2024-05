No final da tarde de terça-feira (7), por volta de 18h30min, um homem de 72 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após colidir o veículo que dirigia em um rolo compactador. O acidente aconteceu na RS-453, região do km 237, na Rota do Sol em São Francisco de Paula. O maquinário era conduzido por um homem de 32 anos.