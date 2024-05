A produção de refeições do Restaurante Popular de Caxias do Sul ganhou uma nova demanda nesta semana. Os caxienses que precisaram sair de suas casas em função da chuva e que estão abrigados no Ginásio do Sesi têm recebido marmitas com refeições preparadas pela cozinha do restaurante, em parceria com o Banco de Alimentos.