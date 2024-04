O entroncamento da Rua Angelina Michielon com a Rua Luiz Michielon ficará bloqueado até o final da tarde desta terça-feira (2). De acordo com a assessoria da prefeitura de Caxias do Sul, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) trabalha na implantação da nova adutora Tronco-Sul no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Com isso, a Luiz Michielon terá bloqueio total, enquanto a Angelina Michielon terá bloqueio parcial, com o lado esquerdo liberado para o tráfego.