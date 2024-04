Com operações iniciadas em outubro do ano passado, o carregador público para veículos elétricos, no centro de Caxias, já foi vandalizado pelo menos três vezes, segundo a prefeitura. O chamado eletroposto fica na Rua Marquês do Herval, em frente à Praça Dante Alighieri, e é mantido pela Rek Parking, concessionária do estacionamento rotativo.