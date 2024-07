Novo professor Notícia

Treino e modelo de jogo: o primeiro dia de Jair Ventura no Juventude

Novo comandante alviverde já estará na beira do campo da partida contra o São Paulo, domingo, às 18h30min, no Estádio Mané Garrincha. Equipe vem de um empate com o Atlético-MG em 1 a 1 pela Série A e ocupa a 12ª colocação com 20 pontos

18/07/2024 - 20h00min