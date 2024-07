Por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul com a enchente, a união entre os clubes e o empréstimo do Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude não esperava que a saída do técnico Roger Machado para o Inter fosse da forma como que ocorreu. O treinador foi sondado antes mesmo do confronto de volta contra o próprio colorado em Caxias do Sul. O modo como o time da capital conduziu o processo não agradou os dirigentes alviverdes.