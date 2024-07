No papel Notícia

Com permanência indefinida, Roger Machado muda em três posições o time do Juventude para enfrentar o Atlético-MG

Alviverde entra em campo na noite desta terça-feira (16) contra o Galo em jogo que será realizado no Estádio Mané Garrincha. Time da Serra terá outro jogo fora do Estado no final de semana

16/07/2024 - 18h08min Atualizada em 16/07/2024 - 18h14min