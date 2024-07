Sub-22 Notícia

Caxias Basquete derrota o Botafogo na segunda etapa da Liga de Desenvolvimento

Equipe caxiense perdeu para o São José na sexta-feira (12) e se recuperou com grande vitória diante da equipe carioca. Com seis triunfos, time do técnico Bruno Lopes segue na briga pela classificação à fase final

13/07/2024 - 14h28min