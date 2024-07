Papo embalado Notícia

Após quatro anos, Juventude pode chegar novamente às oitavas da Copa do Brasil

Alviverde pode confirmar presença na próxima fase da Copa do Brasil com um empate diante do Inter, neste sábado (13), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. No primeiro duelo, o time de Roger Machado ganhou por 2 a 1 e controlou o adversário da Capital

13/07/2024 - 06h04min