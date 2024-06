O Juventude defenderá uma invencibilidade de 116 dias no Estádio Alfredo Jaconi quando entrar em campo, na noite desta quarta-feira (26), às 20h, contra o Flamengo, do técnico Tite. O jogo também será marcante pela presença do comandante adversário em sua cidade natal, Caxias do Sul, após a passagem pela Seleção Brasileira.