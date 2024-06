A direção do Juventude confirmou na noite desta quarta-feira (19), após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, que vendeu dois dos seus mandos de campo no Brasileirão e irá disputar as partidas contra Atlético-MG e São Paulo em Brasília. O clube apenas aguarda a oficialização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os duelos serão no Estádio Mané Garrincha.