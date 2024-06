O jogo de xadrez entre Roger Machado e Pedro Caixinha começou antes de a bola rolar no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid, neste sábado (16), às 18h30min, na abertura da 9ª rodada do Brasileirão. O Juventude encara o Bragantino fora de casa e os técnicos terão problemas para escalar ambos os times, pois são muitos os desfalques nos dois lados.