Referência técnica do Juventude, o meia Nenê também faz parte do time da solidariedade. O atleta entrará em campo com uma equipe de craques no próximo domingo (26), às 16h, no Estádio do Maracanã. A partida beneficente é promovida pela Rede Globo para arrecadar recursos para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.